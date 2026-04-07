شرطة البصرة: استشهاد ثلاثة مدنيين جراء سقوط صاروخ على دار سكنية في سفوان

وذكرت القيادة في بيان، انه "بالساعة 1745 سقط صاروخ على دار سكنية في ارض زراعية في الجنوبي طريق ".وتابعت: "القصف ادى الى هدم الدار بالكامل وكذلك استشهاد ثلاثة اشخاص داخل الدار مجهولين".ولفتت الى انه "تم الكشف عليهم من قبل الادلة الجنائية ونقلهم الى الطبابة العدلية".