الشتاء والصيف يلتقيان في اليوم الواحد بالعراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية تتخللها فترات من الصحو وغائم في مع تساقط أمطار متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في "، مبينا ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم وغائم فوق في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر فيها ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".واضافت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة واحيانا متوسطة الشدة فيهما وغائم جزئي واحياناً غائم في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار تكون أحياناً غزيرة في المنطقة الشمالية، أما المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحو مع بعض الغيوم وتصاعد للغبار في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".