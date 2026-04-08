التربية تعلن جداول الموضوعات غير المشمولة بالامتحانات الوزارية

وذكرت التربية في بيان ورد ، انه "نعلن جداول الموضوعات غير المشمولة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2025–2026، الخاصة بالصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي، والمستوى الثالث للتعليم المسرّع)، ولطلبة التعليم العام وثانويات والمتميزين".وتابعت، أن "هذه الموضوعات تُدرج ضمن الخطط الدراسية والامتحانات الشهرية والتقويمات الصفية لضمان عدم حدوث فجوة معرفية لدى التلاميذ والطلبة، رغم استثنائها من الامتحانات الوزارية".و شددت الوزارة "على اعتماد مواقعها الرسمية ومنصاتها الإعلامية كمصدر حصري للأخبار، داعيةً إلى عدم تداول المعلومات من مصادر غير معتمدة".