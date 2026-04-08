التربية تنشر جدول امتحانات الدراسة الإعدادية وضوابط الاشتراك للمراحل المنتهية

وذكر بيان للوزارة، انها " جدول الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية للدراسة العربية والأجنبية (اللغة الإنكليزية)، والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية للعام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦ (الدور الأول)، مؤكدًا ضرورة تبليغ الطلبة بالمواعيد بدقة".وأوضح المكتب أن "الاشتراك في الامتحانات سيكون لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام، بينما يحق لطالب الصف الثالث المتوسط وطالب الصف السادس الإعدادي الاشتراك إذا كان ناجحًا في جميع الدروس، أو مكملاً في درس أو درسين أو ثلاثة دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار البالغة ۱۰ درجات فقط".