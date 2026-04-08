بينها تخص الطلبة واسعار السوق.. مخرجات اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

وذكر بيان لمكتبه، انه "ترأس رئيس ، اليوم الأربعاء، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت فيه مناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلاً عن استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها".وفي مستهل الاجتماع، أكد في كلمة له، "اهمية العمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، وضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المواطنين وتأمين احتياجاتهم، موجها المحافظين بمتابعة الأسعار في الاسواق، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع الممارسات الاحتكارية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي ولدتها الحرب في المنطقة".كما اوعز السوداني للمحافظين، "بتنفيذ الخاص بإطلاق اسم “شارع أسود الرافدين” في جميع المحافظات، تخليداً لإنجاز منتخبنا الوطني بالتأهل الى نهائيات ".كذلك وجه رئيس "بتوفير الظروف الملائمة لطلبتنا في جميع المراحل الدراسية مع قرب موعد الامتحانات النهائية، والعمل على تذليل العقبات وتطبيق المعايير الأكاديمية، لضمان رصانة العملية التعليمية".وتابع الاجتماع "النظر بالفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ جملة من القرارات".فضمن الإجراءات التنظيمية، "جرى اقرار استكمال المحافظات تحويل العقود الى والشؤون الاجتماعية، بعد إقرار لعام 2026".واضاف البيان، انه "في اطار تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، جرت الموافقة على تولي المحافظات بالتنسيق مع تبني البندين (4 ، 9) من أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات ضمن خطة الأشغال العامة واضافة شرط تنفيذ الاجتماعي للشركات المنفذة للأهداف الآتية :أولا / نصب منظومات طاقة شمسية لـ ( 850) بناية حكومية بشكل جزئي وحسب المساحات المتوفرة منها (550) بناية بالتمويل الحكومي و(300) بناية بالتمويل الدولي لمدة (6) سنوات من تاريخ إقرار السياسة.ثانيا / التشجير المستدام في عموم من خلال انشاء نحو (101) مشروع (غابات خضرية وأحزمة خضراء).ثالثا/ تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بإشراف وزارة البيئة، ومشاريع التشجير المستدام الممولة من المنافع الاجتماعية لجولات التراخيص، بإشراف وزارتي البيئة والنفط".وبهدف معالجة التجاوزات، "تمت الموافقة على تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشأت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته، وتكون على نفقة المتجاوز خلال (90) يوماً من تاريخ تبليغه بالتجاوز، على أن تتولى والإسكان والبلديات العامة / دائرة الطرق والجسور متابعة رفع التجاوزات ورفع تقرير دوري إلى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات".ومتابعةً لملف المشاريع في ، وافق الاجتماع على قيام المحافظة بمتابعة انجاز مشروع كراج متعدد الطوابق مع محل تجاري بعد استلامه من قبل المستثمر واستكمال ما يلزم لغرض المباشرة بالتنفيذ، وكذلك الموافقة على مشاريع عمارة تجارية من ثلاث طوابق وتأهيل وتطوير فندق سياحي وسوق عصري حديث، ضمن حدود بلدية الحمزة الغربي، فضلاً عن قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الإسراع بحسم مصادقة المخططات الخاصة بمشروع مجمع سكني افقي (اشور 2)، وفق البيان.وأقرّ الاجتماع "توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الإداري (459) الصادر عن الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بأن تتخذ بلدية مركز الإجراءات كافة لمشروع أسواق ومجمع اليوسف التجاري، واستكمال مصادقة المخططات الخاصة بمشروع بناية تجارية من ثلاث طوابق، ومتابعة الإجراءات الخاصة بمشروع المجمع التجاري بطابقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقد مشروع عمارة تجارية من قبل مديرية بلدية ابي غرق، بجانب استكمال إجراءات تهيئة المساحة المخصصة لمشروع مستشفى بابل الدولي الاستثماري".كما جرت الموافقة على "تولي المحافظات تكليف موظفين محليين من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل بدائرة المهندس المقيم للمشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان".