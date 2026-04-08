واشنطن في رسالة لرعاياها بالعراق بعد فتح الاجواء: لا تسافروا

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، انه "رغم إعلان السلطات العراقية عن خطط لإعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات التجارية، يُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر جوًا داخل نظرًا لاستمرار مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي".واضافت "كما يُنصح المواطنون الأمريكيون الموجودون في العراق بمغادرة البلاد برًا في الوقت الراهن"، لافتة الى ان "الجماعات المسلحة قد تعمل على استهداف مواطنين أمريكيين، ومنشآت دبلوماسية وشركات وجامعات وبنية تحتية للطاقة وفنادق ومطارات وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات عراقية وأهداف مدنية".وذكرت ان "هذه الجماعات قد تستهدف مواطنين أمريكيين بهدف الاختطاف".