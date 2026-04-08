الخطوط العراقية تحدد موعد استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية

وقالت إداة في بيان، "استئناف تشغيل رحلات اعتباراً من العاشر من شهر نيسان الجاري، في إطار خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر اسطولها الجوي بعد إستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة".الى ذلك، أوضح مدير عام الشركة مناف ، أن "المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بكل من والسليمانية والبصرة، يوازي ذلك جدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان، وذلك وفق جدول تشغيلي منظم يراعي انسيابية الحركة الجوية ومتطلبات الطلب على السفر".وأضاف أن "استئناف الرحلات يأتي ضمن رؤية تشغيلية مدروسة تهدف إلى إستعادة نشاط الطائر الأخضر بشكلٍ تدريجي وآمن"، مشيراً إلى التزام الشركة بتقديم خدمات نوعية للمسافرين وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع متابعة دقيقة لكافة التطورات المحيطة.وأكد على مضي الشركة في إعادة تشغيل بقية الخطوط الجوية تباعاً، وفق تقييم مستمر للظروف التشغيلية والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إستدامة تنفيذ الرحلات الآمنة للمسافرين وطواقم وطائرات الشركة، داعياً المسافرين إلى مراجعة مكاتب الرسمية في داخل وخارجه أو الاستفادة من خدمات تطبيق الحجز الالكتروني، لغرض تثبيت حجوزات السفر.وفي وقت سابق، اتفقت وإيران على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات .