مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم على العموم مع تساقط امطار في تكون رعدية احياناً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مبينا ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم على العموم مع تساقط أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة في مع تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار تكون أحياناً غزيرة فيها، أما المنطقة الوسطى والجنوبية يكون الطقس غائم جزئي واحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة فيهما مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسط والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وذكرت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة فيهما، أما المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحو مع بعض الغيوم مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".