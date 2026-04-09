لا تقنين للبنزين.. النفط تُفند "إشاعة الـ 33 لتراً" وتتوعد مروجي الكتب المزيفة

واعتبرت الوزارة في بيان، المعلومة المتداولة من قبل صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد كمية (33) لتراً من وقود البنزين لكل مركبة "غير صحيحة".وشددت على أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي جهة تروج لمعلومات او كتب غير رسمية (مزيفة)، بشأن الموضوعات الخاصة بالقطاع النفطي.كما حثت النفط، المواطنين على عدم تصديق أي معلومات تصدر من جهات "مجهولة"، مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع المعلومة "بشفافية" وتعمل على إيصالها عبر موقعها الالكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة والتابعة للوزارة.