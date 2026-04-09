مالية كردستان تعلن ايداع رواتب شهر اذار في حسابها

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم يوم الخميس (9 نيسان 2026)، صرف مبلغ 957,122,000,000 دينار عراقي، وهو المبلغ المستحق لرواتب موظفي عن شهر اذار".وتابعت، انه "لأن الأموال أودعت في الحساب المصرفي لوزارتنا في نهاية ساعات العمل الرسمية للبنك المركزي العراقي، سيتم استلام الأموال في فرع التابع للبنك المركزي العراقي يوم الأحد، وسيبدأ توزيع الرواتب فور استلام الأموال".