البصرة.. القبض على سارق وضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة وسلاح

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على معلومات واردة من السيطرة المركزية بوجود حادث سرقة ضمن منطقة البريهة، تم تشكيل فريق عمل بإمرة مدير قسم شرطة وبالاشتراك مع مركز شرطة الإمام علي (عليه السلام) لمتابعة الحادث وكشف ملابساته".وتابعت: "وبعد جمع المعلومات وإجراء التحريات، تمكن الفريق وخلال وقت قياسي أقل من 3 ساعات من إلقاء القبض على المتهم وضبط المسروقات بحوزته، والتي تضمنت مبلغاً مالياً قدره (4,328,000 دينار عراقي) و(148 ورقة فئة المئة الدولار الأمريكي) إضافةً إلى ضبط مسدس بحوزته".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانوني