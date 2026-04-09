تروم استهداف المؤسسات الحكومية.. تفكيك خلية من 8 ارهابيين تابعة لحزب البعث
محليات
2026-04-09 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
اعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم الخميس، تفكيك خلية منظمة تابعة لحزب البعث المحظور مكونة من 8 عناصر إرهابية غرب
بغداد
، فيما بين ان الخلية كانت تسعى إلى استهداف مؤسسات حكومية.
وقال المتحدث باسم الجهاز
أرشد
الحاكم في مؤتمر صحفي، انه "وبعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي الجهاز المختص، ومع استمرار العمل لملاحقة ما تبقى من العناصر المرتبطة بهذه المنظمة، تم تفكيك خلية تابعة لحزب البعث المحظور مكونة من 8 عناصر إرهابية غرب
بغداد
بعد جهد استخباري امتد لاشهر، اعتمد على الرصد والمتابعة واختراق البنية التنظيمية السرية"، مضيفا ان "عدد الملقى القبض عليهم بلغ 648 متهما من عناصر الحزب المحضور خلال الفترة الماضية".
واضاف الحاكم ان "هذه الخلية سعت الى بناء هيكل تنظيمي متدرج بدأ باعادة التواصل بين عناصر سابقة، ثم الانتقال الى تشكيل نواة تنظيمية مغلقة تعتمد على السرية العالية مع عقد اجتماعات دورية في اماكن متغيرة واستخدام هويات واسماء مزورة، الى جانب ادارة التواصل بينهم عبر تطبيقات مختلفة".
وبين ان " التحقيقاتر اظهرت قيام عناصر الخلية بفرض اشتراكا
ت مالية شهرية لدعم نشاطهم وتنظيم تقارير داخلية تتضمن توصيف للمهام والادوار في محاولة لمحاكاة البنية التنظيمية السابقة للحزب المحظور".
واوضح ان "هذه الخلية كانت تسعى الى استهداف مؤسسات حكومية بعد العثور على وثائق وصور"، فيما بين الحاكم ان "رئيس جهاز الامن الوطني
ابو علي البصري
وجه بارسال رسائل نصية للعناصر التي كانت تسعى الى الانضمام لهذه الخلية تدعوهم الى التعاون وعدم الانجرار وراء هذه الافكار البعثية".
وتابع الحاكم ان "الرسائل تضمنت تحذير واضح ودعوة صريحة لمراجعة الذات، والابتعاد عن الانشطة المخالفة للقانون او يتم اعتقالهم"، مؤكدا ان "هذا الاجراء اسهم في احداث حالة من الارتباك داخل تلك الشبكات، ودفع العديد من قادتها والمنخرطين فيها الى الانسحاب واغلاق قنوات التواصل المرتبطة بها".
واشار المتحدث باسم جهاز الامن الوطني ان "هذه الخلية عملت على جمع الاموال والاشتراكات من بعض الواهمين بعودة الحزب المحضور، و
كذلك سعت الخلية الارهابية الى انحتال رتب عسكرية بطرق مزورة وزجهم بالمؤسسات الامنية، كما ثبت قيام عناصر هذه الخلية بتصوير مواقع حساسة تابعة لجهات امنية تمهيدا لاستغلالها في ظروف معينة، وهو ما تم احباطه بالكامل قبل ان يتحول الى تهديد فعلي".
