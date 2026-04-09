في الأنبار.. عملية سرقة جديدة تستهدف سكك الحديد (فيديو)

كشف ناشطون محليون، الخميس، عن عملية سرقة جديدة تستهدف سكك حديد .

وقال الناشطون "تشهد خلال هذه الأيام عمليات متواصلة لفك وسرقة سكك الحديد حيث يجري تفكيك الخطوط في قضاء القائم فيما بدأت اليوم عمليات مماثلة في سكة قطار عكاشات ضمن مناطق تقع تحت سيطرة جهات مسلحة خارجة عن إطار القانون".

وأضافوا "تأتي هذه التطورات رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن ورئيس والسلطة القضائية فضلاً عن مواقف المرجعية الدينية التي شددت جميعها على ضرورة فرض سلطة الدولة وحماية الممتلكات العامة".

وأكد مختصون أن "استمرار هذه العمليات سيكلف الدولة مبالغ طائلة، إذ إن إعادة تأهيل البنى التحتية للسكك الحديدية قد تصل إلى ملايين الدولارات ما يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة".