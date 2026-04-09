المرور تلزم أصحاب المركبات فحص شروط المتانة والأمان سنوياً

وجاء في بيان للمديرية، أنه "بناء على موافقة ، واستنادًا إلى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب أحكام المادة (47 ثانياً) من رقم (8) لسنة 2019، وعملًا بأحكام المادة (14) من القانون ذاته التي اشترطت توافر شروط المتانة والأمان في المركبات، وأن تكون جميع أجزائها صالحة للسير على الطرق على نحو لا يعرض الأرواح والممتلكات للخطر ومن أجل الحفاظ على السلامة العامة تقرريكون فحص شروط المتانة والأمان للمركبات بأنواعها كافة سنويًا".وأضاف البيان "على أصحاب المركبات التي مضى على فحص شروط المتانة والأمان فيها سنة واحدة مراجعة مواقع الفحص في والمحافظات لإجراء الفحص السنوي عليها عملاً بإحكام المادة (2) من تعليمات تسجيل المركبات رقم (5) لسنة 2021 التي اشترطت الحصول على شهادة فحص دوري للمركبة لإثبات صلاحيتها للسير واستخدام الطريق".وحدد البيان عقوبة المخالف بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار استنادًا لإحكام قانون المرور النافذ.