الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "بعد انقطاعٍ مؤقت، عاودت أجنحة لتُحلّق من جديد"، مشيرا الى ان "استئناف الرحلات جاء بروحٍ متجددة وخدمةٍ أكثر جاهزية".يذكر ان ، أعلنت إستئناف تشغيل رحلات الناقل الوطني اعتباراً من العاشر من شهر نيسان الجاري، في إطار خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر اسطولها الجوي بعد إستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.وستتضمن المرحلة الأولى تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بكل من والسليمانية والبصرة، يوازي ذلك جدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان، وذلك وفق جدول تشغيلي منظم يراعي انسيابية الحركة الجوية ومتطلبات الطلب على السفر.