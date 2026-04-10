25 ألف دينار رسوم.. توضيح جديد من المرور بشأن قرار الفحص السنوي للمركبات
محليات
2026-04-10 | 07:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,479 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أكدت
مديرية المرور العامة
، اليوم الجمعة، أن فحص المركبات السنوي سيكون إلزامياً ورسمه لا يتجاوز الـ 25 ألف دينار فقط.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في
المديرية العقيد
الحقوقي
حيدر شاكر محمد
بتصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
إن "بيان
مديرية المرور العامة
رقم (8) لسنة 2026 الخاص بإلزام أصحاب المركبات بإجراء الفحص الدوري والسنوي، يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، مشيرةً إلى أن رسم الفحص يبلغ (25) ألف دينار فقط سنوياً". وأضاف أن "القرار ينص على إلزام جميع أصحاب المركبات بإجراء فحص شروط المتانة والأمان في مراكز الفحص التابعة لمديرية المرور العامة"، مبيناً أن "هذا الإجراء يشمل جميع المركبات دون استثناء".
ونوه الى أن "الرسم المحدد للفحص هو خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس مئة ألف دينار كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا المبلغ يُستوفى لصالح
خزينة الدولة
". وأوضح أن "الفحص الدوري كان معمولاً به سابقاً، إلا أن المديرية قامت بتنظيمه رسمياً عبر هذا البيان"، لافتاً إلى أن "المركبات المسجلة في
إقليم كردستان
مشمولة أيضاً بالقرار عند سيرها في
بغداد
وبقية المحافظات". وبيّن أن "الغاية الأساسية من الفحص هي الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن إهمال صيانة المركبات، حيث سجلت المديرية ارتفاعاً في بعض الحوادث بسبب الأعطال الفنية، خاصة في المركبات الكبيرة وعلى الطرق السريعة". وأشار إلى أن "الالتزام بالفحص يمنح السائق موقفاً قانونياً أفضل في حال وقوع حادث بسبب خلل فني، لكونه يثبت التزامه بشروط السلامة"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وسلامة مستخدمي الطريق". وأضاف أن "مراجعة مراكز الفحص لا تتطلب حجزاً إلكترونياً، ويمكن إنجازها مباشرة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً"، داعيا "جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين".
مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني
محليات
38.66%
02:13 | 2026-04-09
مع امطار مستمرة.. العراق يدخل في المعدل الثلاثيني
02:13 | 2026-04-09
سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب
منوعات
24.21%
01:27 | 2026-04-10
سحب شوكولاتة من السوق لاحتوائها على أدوية علاج ضعف الانتصاب
01:27 | 2026-04-10
الخطوط العراقية تحدد موعد استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية
محليات
19.48%
15:01 | 2026-04-08
الخطوط العراقية تحدد موعد استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية
15:01 | 2026-04-08
مع نهاية الأسبوع.. انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
17.65%
03:51 | 2026-04-09
مع نهاية الأسبوع.. انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:51 | 2026-04-09
عشرين
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
عشرين
هرمز .. محنة النقل وضيق المضيق! - عشرين م٥ - الحلقة ٩ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
نشرة أخبار السومرية
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
نشرة أخبار السومرية
٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ١٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
