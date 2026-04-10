25 ألف دينار رسوم.. توضيح جديد من المرور بشأن قرار الفحص السنوي للمركبات

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الحقوقي بتصريح للوكالة الرسمية تابعته إن "بيان رقم (8) لسنة 2026 الخاص بإلزام أصحاب المركبات بإجراء الفحص الدوري والسنوي، يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، مشيرةً إلى أن رسم الفحص يبلغ (25) ألف دينار فقط سنوياً". وأضاف أن "القرار ينص على إلزام جميع أصحاب المركبات بإجراء فحص شروط المتانة والأمان في مراكز الفحص التابعة لمديرية المرور العامة"، مبيناً أن "هذا الإجراء يشمل جميع المركبات دون استثناء".ونوه الى أن "الرسم المحدد للفحص هو خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس مئة ألف دينار كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا المبلغ يُستوفى لصالح ". وأوضح أن "الفحص الدوري كان معمولاً به سابقاً، إلا أن المديرية قامت بتنظيمه رسمياً عبر هذا البيان"، لافتاً إلى أن "المركبات المسجلة في مشمولة أيضاً بالقرار عند سيرها في وبقية المحافظات". وبيّن أن "الغاية الأساسية من الفحص هي الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن إهمال صيانة المركبات، حيث سجلت المديرية ارتفاعاً في بعض الحوادث بسبب الأعطال الفنية، خاصة في المركبات الكبيرة وعلى الطرق السريعة". وأشار إلى أن "الالتزام بالفحص يمنح السائق موقفاً قانونياً أفضل في حال وقوع حادث بسبب خلل فني، لكونه يثبت التزامه بشروط السلامة"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وسلامة مستخدمي الطريق". وأضاف أن "مراجعة مراكز الفحص لا تتطلب حجزاً إلكترونياً، ويمكن إنجازها مباشرة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً"، داعيا "جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين".