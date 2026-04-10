هل ارتفعت اسعار البنزين بسبب الشحة في البصرة؟

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ ، أن "خلية تنفي الأنباء المتداولة حول وجود شحة في مادة البنزين أو نية لرفع أسعاره، خاصة يوم أمس واليوم (9 و10 نيسان 2026) في ".وأكدت أنه "من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة، فقد تمت زيادة الكميات المجهزة من مادة البنزين إلى محافظة ؛ في إطار تلبية الطلب المتزايد وتحسين انسيابية التوزيع في المحافظة وبقية المحافظات"، مبينة أن "جميع تعمل بكامل طاقتها بما يسهم في تأمين الاحتياجات كافة وتقليل الزخم على محطات الوقود".ودعت الخلية أهالي البصرة إلى "عدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثوقة في مواقع التواصل الاجتماعي والشائعات المغرضة، واعتماد الأخبار من المنصات الرسمية التابعة لوزارة النفط ومجلس المحافظة"، مؤكدة أن "لجان الرقابة تتابع بدقة أي محاولة للتلاعب بالأسعار، وتراقب مروجي الشائعات من ذوي النفوس الضعيفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم".