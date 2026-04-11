التربية تعلن عن مواعيد جديدة للامتحانات النهائية وتوضح أسباب تقليص المناهج

وقال وزير التربية وكالة احمد الاسدي في مؤتمر صحفي تابعته ان "موعد الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي تبدأ حزيران والثالث المتوسط يوم 20 ايار والسادس الابتدائي يوم 12 ايار".واضاف ان "هناك تقليص جديد في المناهج الدراسية"، مبينا ان "تقليص المناهج جاء بسبب الظروف الراهنة".واكد ان "تقليص المناهج لهذه السنة فقط وليس حذفاً دائماً"، لافتا إلى أن "المواد التي حذفت لا يحتاج إليها الطالب في دراسته الجامعية".وذكر ان "عدم الموافقة على الدخول الشامل بسبب تجربة العام السابق غير المشجعة".