العراق يستورد 200 ألف طن من الغاز ويؤكد: لا أزمة حالية

وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، إنه "لا توجد أزمة في الغاز، والإنتاج اليومي البالغ بحدود 5 آلاف طن موازٍ للاستهلاك"، مشيراً إلى أن "الإعلام في بعض الأحيان يكون سبباً رئيسياً في حدوث أزمة، في ظل وجود أزمة عالمية وحرب في المنطقة تؤثر على جميع مفاصل الحياة"، بحسب .وأوضح بزون أن " كان يستثمر بحدود 4.5 ملايين برميل يومياً يستخرج معها الغاز المصاحب الذي كان يكفي ويصدر منه، ولكن الآن وصل الإنتاج إلى مليون و400 ألف أو مليون و300 ألف، أي ثلث الذي كان يستخرج قبل الأزمة، ما أثر على هذه المادة المهمة (غاز المطابخ)".وأضاف أن " عملت بنظام (كوبون غازي) مشابه للكوبون النفطي، حيث يذهب المواطن إلى محطة الغاز ويحصل على حصته بموجب البطاقة التموينية بواقع قنينتين في الشهر، وهي كمية كافية لعائلة مكونة من 5 إلى 6 أفراد".ولفت المتحدث باسم الوزارة الى أن "الحكومة سوف تستورد 200 ألف طن من الغاز لسد النقص الذي ربما يحصل مستقبلاً لضمان الاستقرار، خاصة وأن المنطقة والعالم تأذى بهذا الجانب"، مؤكداً، أنه "لا زلنا مسيطرين على جميع المشتقات النفطية وليس فقط موضوع الغاز".وأشار الى أنه "تمت السيطرة على ملف البنزين، وما ظهر من كتاب هذا اليوم بأن الحصة هي 33 لتراً لكل سيارة هو كتاب مزور"، مطمئناً المواطنين بأن "الوزارة مسيطرة تماماً على تجهيز المشتقات النفطية حتى هذه اللحظة".