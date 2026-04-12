بعدة غرزات.. تفاصيل إصابة مبابي بعد خياطة جرحه

وتعرض مبابي للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة (1-1) عندما حاول التوغل إلى داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، قبل أن يتلقى ضربة بالمرفق من المدافع فيتور ريس.وأثارت اللقطة واسعا، حيث طالب لاعبون الفريق الملكي باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.وتمكن مبابي من استكمال المباراة بشكل طبيعي، وغادر الملعب دون مؤشرات مقلقة، لكن داخل الملابس تبين أن الجرح كان عميقا، لذلك تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حفاظا على سلامة اللاعب.ويظهر في الصورة التي نشرها مبابي عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستغرام" الأطباء وهم يقومون بخياطة الجرح.وغاب مبابي عن أول حصة تدريبية لفريق اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ما أثار القلق بشأن إمكانية مشاركته في المباراة المرتقبة.وأشارت التقارير إلى أن الوضع لا يدعو للقلق، وأن غياب مبابي عن المران جاء كإجراء احترازي لتجنب أي احتكاك، كما أن مشاركته في مباراة يوم الأربعاء المقبل "ليست محل شك".وأكدت صحيفة "آس" أن النجم الفرنسي لن يرتدي قناعًا واقيا أمام الفريق الألماني، لكن مشاركته مؤكدة "حتى لو كان ذلك مع بعض الألم"، في ظل حاجة الفريق الملكي لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة (2-1).