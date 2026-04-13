امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في بعض الأحيان، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في "، مبينا أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".واضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية"، مشيرا الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع زخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في الأقسام الغربية للمنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة لتصاعد غبار فيها، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق".