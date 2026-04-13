جنايات صلاح الدين: السجن سبع سنوات بحق محامٍ ضبطت بحوزته أختام مزورة

وقال الاعلى في بيان ورد لـ ، ان "محكمة اصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مجموعة من الأختام المزورة المنسوبة إلى دوائر الدولة".واضافت انه "تم ضبط بحوزة المدان الذي يعمل محامياً، مجموعة من الاختام الرسمية والشخصية المزورة منسوبة إلى عدة دوائر وجهات رسمية، من بينها أختام تعود لرئاسة والمحاكم التابعة لها"، لافتة الى ان "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".