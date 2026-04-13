بعد نجاحها.. العدل تباشر تعميم التحول الرقمي في دوائر العقاري

وقال الوزارة مراد ، إن الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لتحديث آليات العمل وتطوير ، إذ سيسهم التحول الرقمي بتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الروتينية، فضلاً عن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء في دوائر ، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن الوزارة باشرت تطبيق نظام الأتمتة في دائرتي التسجيل العقاري الأولى والشعب، على أن يتم تعميم التجربة تدريجياً في جميع المديريات، بدءاً من العاصمة وصولاً إلى باقي المحافظات.وبين الساعدي أن النظام الجديد تم إطلاقه بالتعاون مع للأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن نظام الأتمتة سيسهم بشكل كبير في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لإتمام معاملات فتح البيان والبيع والشراء لا تتجاوز 15 دقيقة لاستلام السند رقم (23).وأشار مدير إعلام الوزارة، إلى أن بعض ودائرة الضريبة تعمل حالياً وفق مبدأ تشاركية البيانات مع دوائر التسجيل العقاري، لكنها لم ترتبط إلكترونياً بشكل كامل حتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال هذا الربط لتحقيق إنجاز المعاملات خلال المدة المحددة. وشدد على أن النظام الجديد سيحدُّ من حالات التلاعب والتزوير في معاملات البيع والشراء، لاعتماده على البصمة الإلكترونية والوثائق المؤمنة، فضلاً عن وضوح مسار الإجراءات داخل النظام.