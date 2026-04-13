بعد السعودية.. البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق

وأضاف بيان الوزارة : ان "السفير الشيخ ، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية قام بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، مع التشديد على أهمية تعامل جمهورية مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ كافة الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".وكانت قد استدعت أمس سفيرة جمهورية العراق ، على خلفية استمرار "الاعتداءات والتهديدات السافرة" التي طالت المملكة ودول عبر مسيرات انطلقت من أراضي العراق.يأتي هذا الاستدعاء في ظل تصاعد الهجمات العابرة للحدود التي تشنها فصائل مسلحة عراقية على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في دول الخليج.وكانت ست دول عربية من بينها والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن قد أصدرت بيانا مشتركا في أواخر اذار 2026 أدانت فيه هذه الهجمات واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية والقانون الدولي.