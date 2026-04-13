العراقيون بانتظار حالة جوية جديدة تستمر ثلاثة أيام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "تنبؤات خرائط الطقس تشير إلى أستمرار فرص هطول الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد خلال ساعات اليوم".واضافت "أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فتتواجد سحب متفرقة، مع فرص محدودة لزخات مطر خفيفة تتركز على المناطق الحدودية مع اضافة لصلاح الدين، وتكون أكثر غزارة ونشاطاً في أجزاء من وواسط، نتيجة تعمّق التأثيرات الرطبة القادمة من الجنوب الشرقي".وتابعت ان "الحالة الجوية تنحسر تدريجياً، وتنتهي فرص الهطول في عموم المناطق المذكورة خلال ساعات المساء، مع أستمرار بعض التكونات الممطرة شمال شرق البلاد مصحوبة بهطول ثلجي على ".وتابعت ان "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية ربيعية ممطرة جديدة تبدأ نهاية الأسبوع وتستمر يومين الى ثلاثة أيام".