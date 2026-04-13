النزاهة تكشف تفاصيل توقيف عضو بمجلس محافظة صلاح الدين

وقالت الهيئة في بيان، إن "التوقيف؛ جاء على خلفيَّة قضيَّة تتعلق بهدر المال العام ضمن أحد المشاريع التربويَّـة، عندما كان يشغل منصب المدير الأسبق لتربية المحافظة".

وبيّنت الهيئة أن "القضية، التي سبق أن حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، تتعلَّق بمشروع برنامج إعادة الاستقرار وتأهيل القطاع التربوي في المحافظات المُحرَّرة، ضمن موازنة التربية للعام 2020، وذلك أثناء تولّي المشكو منه منصب لتربية المُحافظة".



وأشارت الهيئة إلى أن "قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر استقدام المشكو منه وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، لافتةً إلى أنَّها نفَّذت أمر الاستقدام، وتم تدوين أقواله قضائياً، فيما أمر القاضي المُختصّ توقيفه على ذمة التحقيق؛ لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة.