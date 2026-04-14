الشتاء مستمر ولا بوادر ربيعية حتى الان.. محافظتان تسجلان 3 مئوية غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عما سجل في اليوم السابق"، مبينة أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في ".واضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، يتحول ليلاً إلى غائم جزئياً في الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى، مع فرص لتساقط زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم"، موضحة ان "طقس السبت القادم سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون غزيرة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".