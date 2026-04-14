مقترح لتعيين فئة من الخريجين

وقال عضو النيابية، غيث شبع، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "اللجنة وضعت تصورًا لتأسيس موازٍ لتمويل تعيين الكوادر الصحية والطبية"، مبينًا أنه "تم تحديد ستة مصادر رئيسة لتمويله لضمان استدامته بعيدًا عن تقلبات الإيرادات النفطية".وأوضح أن "من أبرز هذه المصادر فرض نظام تأمين صحي على الوافدين إلى "، مشيرًا إلى أن "العراق يُعد من الدول القليلة التي لا تعتمد هذا النوع من التأمين، ما يحرم القطاع الصحي من مورد مالي مهم يمكن استثماره في دعم الخدمات وتطوير البنى التحتية".وأضاف أن "المقترح يتضمن أيضًا إلزام المشاريع الاستثمارية ومشاريع المقاولات الكبرى في المحافظات بتوفير كوادر صحية للإشراف على العاملين فيها، على أن تُحدد نسب هذه الكوادر ضمن ضوابط والجهات ذات العلاقة، بما يعزز إجراءات في مواقع العمل".وبيّن شبع أن "من بين محاور المقترح معالجة النقص في الوحدات الصحية داخل المدارس الأهلية، من خلال فرض نسب محددة من الكوادر الطبية بحسب أعداد الطلبة، مع تعميم التجربة لاحقًا على الجامعات الأهلية، لضمان توفير الرعاية الصحية داخل المؤسسات التعليمية".وأشار إلى أن "المقترح يتضمن كذلك زيادة على المنتجات الضارة بالصحة العامة، وفي مقدمتها السكائر والمشروبات الكحولية، بهدف تقليل معدلات الاستهلاك من جهة، وتوفير إيرادات إضافية لصالح الصندوق من جهة أخرى".وأكد أن "اللجنة أنهت إعداد الدراسة الخاصة بالمقترح ورفعتها إلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ووزارتي والمالية، بانتظار الردود الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي بتشريعه ووضعه موضع التنفيذ".