حقيقة تسريب بيانات التعداد السكاني

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "المعلومات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسريب بيانات التعداد العام للسكان وعرضها للبيع على ما يُعرف بمنصة الـ(الدارك ويب)، عارية عن ".واضاف ان "جميع ما أُثير حول وجود عملية تسريب مزعومة هو عارٍ عن الصحة تماما"، مشددا على "عدم وجود أي بيانات مسرّبة أو مخترقة أو مسروقة تخص التعداد السكاني".وأوضح أن "بيانات التعداد تتمتع بحماية سيبرانية عالية المستوى، حيث تُدار ضمن شبكة محلية مغلقة غير متصلة بالإنترنت، بما يجعل اختراقها أمرا غير ممكن"، لافتا الى أن "جميع الأجهزة اللوحية (التابليت) التي استُخدمت في تنفيذ التعداد، خضعت لإجراءات فنية دقيقة، شملت نزع الذاكرة وإعادة تهيئتها (فرمتتها) عدة مرات من قبل ملاكات متخصصة، وإعادتها إلى حالتها المصنعية".واكد "استحالة استرجاع أي بيانات منها"، مطمئنة المواطنين العراقيين "بأن بياناتهم مؤمّنة بشكل كامل، وغير متاحة للتداول أو الاختراق".وذكر أن "ما يتم تداوله لا يعدو كونه معلومات مضللة لا تمت للحقيقة بصلة".