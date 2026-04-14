العراق يسلم داعشيين اثنين الى بلدهما

وقال المركز في بيان ورد لـ ، انه "تم تسليم متهمين اثنين (حدث من مواطني جمهورية فنلندا وآخر من الأمريكية) إلى السلطات المختصة في بلديهما، بعد ثبوت عدم انتمائهما إلى عصابات الإرهابية".واضاف أن "عملية التسليم جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وفي إطار التنسيق والتعاون القضائي الدولي مع الجهات المختصة، وضمن جهود المستمرة في إدارة ملف المحتجزين المرتبطين بقضايا الإرهاب".وأكد "استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات القضائية الدولية، بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومنع إفلات المتورطين من العقاب".يذكر أن العراق كان قد تسلم في وقت سابق (5704) متهمين من عناصر عصابات داعش الارهابي من سجون شمال شرق بالتنسيق مع قوات .