حملة كبرى على اصحاب المولدات ببغداد.. عقوبات للمخالفين

وقال رئيس في للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المجلس باشر خلال الشهرين الماضيين حملة واسعة على أصحاب المولدات لمتابعة تنفيذهم تعليمات التشغيل ومعاقبة المخالفين".ولفت أن "أغلب متعهدي المولدات كانوا قبل إطلاق الحملة غير ملتزمين بهذه التعليمات نظراً لتراجع ساعات تجهيز الكهرباء بشكل واضح بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني، لكن اللجنة اتخذت بالتنسيق مع الوحدات الإدارية كافة ولجان الطاقة المحلية إجراءات تضمنت تغريم وحبس المخالفين ورفع مولداتهم، ما أسهم في رفع نسبة الالتزام خلال آذار الماضي إلى 60 بالمئة"، بحسب قوله.ودعا الخزعلي الى "فتح عملية التسجيل بشكل عام على الحصص الوقودية الشهرية لأصحاب المولدات، وعدم حصر هذا الأمر باستحصال موافقات خاصة من مدير المنتجات النفطية أو مكتب وكيل ، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى حرمان الكثير من أصحاب المولدات الذين لايمكنهم اتمام هذه الموافقات".