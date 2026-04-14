الإعدام بحق إرهابي استهدف القوات الأمنية في ديالى

وقال في بيان ورد لـ ، ان " المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم ينتمي إلى عصابات الإرهابية استهدف القوات الأمنية في ناحية السعدية بمحافظة ".واضاف ان "المجرم اقدم بالاشتراك مع مجموعته الإرهابية بشن هجوم على وحدة تابعة للجيش العراقي، مما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب وإصابة 12 منتسباً عام 2017".واوضح ان "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و5 من رقم 13 لسنة 2005".