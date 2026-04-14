ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بجريمة الرشوة في بلدية الرصافة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "مُديريَّة تحقيق بادرت إلى تأليف فريق عملٍ، فور تلقّيها شكوى من أحد المُواطنين، تفيد بطلب ثلاثة مُوظّفين يعملون في بلديَّة / قسم التجاوزات، مبلغ رشوةٍ؛ مقابل عدم غلق المعرض العائد له لوجود مُخالفاتٍ وتجاوزاتٍ".وأضافت أنه "بعد استحصال مُذكرة ضبطٍ قضائيّةٍ، بادر فريق العمل إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، حيث جرى الاتفاق على تسليم جزءٍ من مبلغ الرشوة الكليّ، وبعد المُتابعة والمُراقبة تمَّ ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود فور تسلّمهم مبلغ الرشوة".وتابعت أنه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي تحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)".