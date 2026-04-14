العراق يعلن احتواء تلوث نهر دجلة

وقال العسكري، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تلوث المياه الحاصل في نهر كان نتيجة الإطلاقات المائية من والسدود، إذ إن الترسبات الموجودة في النهر انجرفت وأدت إلى تلوث المياه، وبدأ التلوث عند نقطة التقاء نهر دجلة مع نزولاً إلى المحافظات الجنوبية".وأضاف، أن "وزارتي البيئة والموارد المائية، والجهات المعنية من البلديات في المحافظات، استطاعت احتواء الظاهرة"، مؤكدًا: "نعمل على عدم تكرار تلوث مياه الأنهار في المستقبل".وأوضح، أن "الحكومة ومن خلال الأجهزة والمعدات المتوفرة في البلديات ووزارتي البيئة والموارد المائية، تعمل على تحسين وضع الأنهار ومحاولة منع تلوثها عبر تطبيق القوانين والتعليمات المعمول بها".