لماذا ارتفعت اسعار الطماطم في العراق لتصل الى 2500 دينار للكيلوغرام؟

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "أسعار الطماطم في ارتفعت خلال شهر نيسان، حيث تتراوح في اسواق الجملة بين (1750–2250) دينار، والمفرد بين (2000–2500) دينار للكيلوغرام"، مبينة ان "ذلك جاء نتيجة غياب الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد".وأوعزت الوزارة "أسباب الارتفاع إلى اضطراب المنافذ الحدودية، ما أدى إلى نقص الكميات وارتفاع الأسعار، فيما تبقى البدائل من والأردن مرتفعة الكلفة"، متوقعة أن "تشهد الأسعار انخفاضاً مع بدء دخول الإنتاج المحلي نهاية شهر نيسان الحالي، في حين تبقى أسعار باقي المحاصيل مستقرة لانها محلية الانتاج".جدير بالذكر ان وافقت على فتح استيراد الطماطم منذ اذار الماضي.