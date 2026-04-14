مباحثات حكومية لادراج مشاريع جديدة لقطاع الكهرباء في موازنة 2026

وذكر بيان للوزارة، أنها "عقدت ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا مع وزارة الكهرباء، برئاسة وكيل للشؤون الفنية ، وبحضور وكلاء وزارة الكهرباء وعدد من المديرين العامين المعنيين، لمناقشة مشاريع وزارة الكهرباء الممولة ضمن القروض الدولية، بما يشمل المشاريع المستمرة، إلى جانب المشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن خطة عام 2026، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء".وبحث الاجتماع، وفق البيان، "إمكانية إدراج عدد من هذه المشاريع ضمن القروض الدولية في مسودة لعام 2026، وبما ينسجم مع السقف المالي المخصص لوزارة الكهرباء وأولوياتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية".ولفتت إلى أن"الحاضرين أكدوا على أهمية توجيه القروض نحو المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية والخدمية في البلاد".