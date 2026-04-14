نينوى تعطل دوام الاربعاء والخميس لأبناء المكون الايزيدي



وجه محافظ ، بتعطيل دوام الاربعاء والخميس لأبناء المكون الايزيدي.



وذكر بيان لمكتب المحافظ، ان الدخيل "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية للموظفين من المكوّن الإيزيدي يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس".



وبين ان ذلك "بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية".