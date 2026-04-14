بـ4 محافظات.. الاطاحة بمبتزين ومحتالين واغلاق معاهد ومدارس أهلية مخالفة

وذكر بيان للجهاز ورد لـ ، انه "في إطار الجهود المتواصلة لجهاز العراقي وضمن نشاطات "إحنا بظهركم" لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، نفّذت مفارز الجهاز سلسلة من العمليات الأمنية المتزامنة في محافظات وبغداد وكركوك والديوانية".وتابع، انه "ففي البصرة، أُلقي القبض على مدير مدرسة استغل منصبه للاحتيال على المواطنين بوعود مقابل مبالغ تصل إلى (3000) دولار، وذلك بعد ضبطه متلبساً أثناء تسلّمه دفعة مالية. وفي السياق ذاته، ألقت المفارز القبض على متهم آخر كان يطلب حتى (4500) دولار مقابل وعود مماثلة، وضُبط بالجرم المشهود في منطقة بريهة وبحوزته (3000) دولار ومعاملات رسمية كان يستخدمها لإيهام ضحاياه".واكمل: "أما في ، فقد أسفرت عملية استخبارية دقيقة عن إلقاء القبض على متهمَين من سكنة كانا يمارسان الابتزاز الإلكتروني بحق طالبة في إحدى المدارس الثانوية".وعلى صعيد المؤسسات التعليمية المخالفة، ، اشار الى ان "مفارز الجهاز في بغداد بالتعاون مع تربية اغلقت مدرستين أهليتين في وسلّمتهما رسمياً إلى ، فيما أغلقت مفارز أربعة معاهد أهلية غير مرخصة وفق محاضر رسمية أصولية".واشار الى انه "تم احالة جميعُ المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".