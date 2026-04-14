ينتج يومياً (600) طن من الغاز.. مشروع ابن المعجّل سيدخل الخدمة نهاية الشهر

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، ان "وكيل لشؤون الغاز عزت ، اجرى جولة ميدانية شملت موقع نقطة الربط النهائية في محطة (NGL) الشمالية"، يرافقه كل من مدير عام شركة مجيد، ومدير عام شركة المشاريع النفطية ، إلى جانب الإدارة العليا والكوادر المتقدمة في ".وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل بحسب البيان، ان "مشروع استثمار غاز ابن عمر المعجّل سيدخل حيز التشغيل الفعلي نهاية الشهر الجاري"، مشيراً إلى أن "المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز استثمار الغاز وتقليل الحرق ودعم المنظومة الكهربائية".واضاف أن "المشروع يُنفذ بوتيرة متسارعة وبجهود وطنية مشتركة"، مؤكداً أن "مستوى التنسيق والتكامل بين الجنوب، وشركة المشاريع النفطية، وشركة ، يعكس جاهزية عالية لاستقبال ومعالجة الغاز ضمن التوقيتات المحددة".وأشار إلى أن "المشروع سيحقق في مرحلته الأولى نتائج اقتصادية وخدمية ملموسة"، مبيناً أن "الطاقة التصميمية الأولية تصل إلى استقبال ومعالجة (70) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الخام، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحرق وتحويله إلى طاقة منتجة".وأضاف أن "المشروع سيوفر إنتاجاً يومياً يتراوح بين (500 – 600) طن من الغاز السائل (LPG)، الأمر الذي سيساعد في فك الاختناقات وتلبية احتياجات السوق المحلي من وقود الطبخ، فضلاً عن ضخ نحو (80) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف لدعم محطات توليد وتعزيز استقرار المنظومة الوطنية".وبيّن الوكيل ان "المشروع سينتج أيضاً أكثر من (1800) برميل يومياً من المكثفات، ما يعزز العوائد الاقتصادية ويحقق قيمة مضافة من استثمار الغاز المصاحب الذي كان يُحرق سابقاً".وختم البيان ان "مشروع غاز ابن عمر المعجّل يعد أحد المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن خطط وزارة النفط لتعظيم استثمار الغاز المصاحب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قطاع الكهرباء، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".