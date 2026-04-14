في الأرجنتين.. محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا
المزيد
ينتج يومياً (600) طن من الغاز.. مشروع ابن المعجّل سيدخل الخدمة نهاية الشهر

محليات

2026-04-14 | 11:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ينتج يومياً (600) طن من الغاز.. مشروع ابن المعجّل سيدخل الخدمة نهاية الشهر
226 شوهد


اكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان مشروع غاز ابن عمر المعجّل في محافظة
البصرة سيوفر إنتاجاً يومياً يتراوح بين (500 – 600) طن من الغاز السائل (LPG).


وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز ع
زت صابر إسماعيل، اجرى جولة ميدانية شملت موقع نقطة الربط النهائية في محطة (NGL) الرميلة الشمالية"، يرافقه كل من مدير عام شركة غاز الجنوب علي سلمان مجيد، ومدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود، إلى جانب الإدارة العليا والكوادر المتقدمة في شركة غاز البصرة".

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل بحسب البيان، ان "مشروع استثمار غاز ابن عمر المعجّل سيدخل حيز التشغيل الفعلي نهاية الشهر الجاري"، مشيراً إلى أن "المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز استثمار الغاز وتقليل الحرق ودعم المنظومة الكهربائية".

واضاف أن "ال
مشروع يُنفذ بوتيرة متسارعة وبجهود وطنية مشتركة"، مؤكداً أن "مستوى التنسيق والتكامل بين شركة غاز الجنوب، وشركة المشاريع النفطية، وشركة غاز البصرة، يعكس جاهزية عالية لاستقبال ومعالجة الغاز ضمن التوقيتات المحددة".

وأشار إلى أن "المشروع سيحقق في مرحلته الأولى نتائج اقتصادية وخدمية ملموسة"، مبيناً أن "الطاقة التصميمية الأولية تصل إلى استقبال ومعالجة (70) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الخام، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحرق وتحويله إلى طاقة منتجة".

وأضاف أن "المشروع سيوفر إنتاجاً يومياً يتراوح بين (500 – 600) طن من الغاز السائل (LPG)، الأمر الذي سيساعد في فك الاختناقات وتلبية احتياجات السوق المحلي من وقود الطبخ، فضلاً عن ضخ نحو (80) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار المنظومة الوطنية".

وبيّن الوكيل ان "المشروع سينتج أيضاً أكثر من (1800) برميل يومياً من المكثفات، ما يعزز العوائد الاقتصادية ويحقق قيمة مضافة من استثمار الغاز المصاحب الذي كان يُحرق سابقاً
".

وختم البيان ان "مشروع غاز ابن عمر المعجّل يعد أحد المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن خطط وزارة النفط لتعظيم استثمار الغاز المصاحب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قطاع الكهرباء، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
Play
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
من الأخير
Play
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
Play
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
Play
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
Play
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
Live Talk
Play
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
Play
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
Play
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
Play
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
Play
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
Play
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
Play
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
Play
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
Play
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
من الأخير
Play
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
Play
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
Play
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
Play
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
Live Talk
Play
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
Play
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
Play
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
Play
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
Play
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
Play
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
Play
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
Play
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11

