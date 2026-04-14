الوائلي يحدد موعد افتتاح منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا

وقال الوائلي في حديث نقلته : "انطلاقاً من مبدأ التواصل والتكامل والتنسيق ما بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، التقينا يوم أمس رئيس للتقييس والسيطرة النوعية من أجل مناقشة واقع حال عمل الشركات الفاحصة الموجودة في المنافذ الحدودية والشركات الأخرى، لضمان سلامة دخول بضائع صالحة للاستهلاك للمواطنين العراقيين، وكذلك ثبتنا بعض المؤشرات بحق النتائج التي تكون غير دقيقة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية"، مبيناً أن "هذا التعاون والتكامل يفضي بالنتيجة إلى دخول بضائع صالحة للاستهلاك".ولفت الى أن "هذه الشركات انفتحت أيضاً على النقاط والسيطرات الموجودة بيننا ومنافذ الإقليم من أجل ضمان فحص هذه المواد"، مضيفا أن "هناك حوكمة إلكترونية في ربط بيانات ونتائج الشركات الفاحصة لسرعة ودقة البيانات، لمنع حدوث عمليات تزوير أو تلاعب أو تحريف".وأكد أن "جميع البضائع التي ترد إلى تخضع لإجراءات التقييس والسيطرة النوعية، أبرزها المواد الإنشائية والمواد الغذائية وكل المواد التي لها علاقة بحياة المواطنين والأدوية وغيرها"، لافتاً إلى أن "هناك تشديداً كبيراً ومتابعة من قبلنا بشكل شخصي لضمان سلامة دخول بضائع صالحة للاستهلاك إلى بلدنا الحبيب".وبشأن افتتاح المنافذ الحدودية في المناطق الغربية، قال الوائلي إنه "من أجل إدامة استحداث منافذ جديدة، وجهت الحكومة بضرورة فتح منفذي مع ، وكذلك فتح منفذ مع سوريا أيضاً في ، حيث تم قبل أيام قليلة افتتاح منفذ الوليد في ، وباشرت صهاريج النفط الخام بالتصدير من العراق إلى سوريا".وتابع أنه "في يوم الـ 20 من نيسان الحالي سيتم افتتاح منفذ ربيعة الحدودي في محافظة ، والذي سيكون له فائدة كبيرة وسيشغل الأيدي العاملة لأبناء المنطقة، وكذلك سيتم الاستفادة منه بما يخص الترانزيت وطريق التنمية ودخول وخروج المسافرين والبضائع والتبادل التجاري والنفط أيضاً".وذكر أن "هيئة المنافذ تعمل وفق استراتيجية وخطط مدروسة من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه العملية التجارية".