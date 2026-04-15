الحرارة من 7-32 غدا واجواء شتوية جديدة بداية الاسبوع المقبل

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في الأقسام الغربية منهما ليلاً، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مشيرا الى ان "الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحياناً وتكون غزيرة في أماكن محددة من المنطقة الوسطى ليلاً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتشتد أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وذكر أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة، وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار متوسطة الشدة يصحبها البرق والرعد في الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق".