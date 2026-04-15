القضاء يوضح بشأن صدور إعمام بعنوان (تفعيل قانون البدل النقدي)

وذكر القضاء في بيان ورد لـ ، أنه "ينفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور إعمام من المجلس إلى رئاسات محاكم الاستئناف بعنوان (تفعيل قانون البدل النقدي)".وأكد ، بحسب البيان، أن "المنشور مزور لا صحة له، كما أن المنصات التي تروج لمثل هذه الأخبار هي مواقع وهمية ولا تمت للقضاء بصلة"، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة، واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار والمعلومات".