توجيه جديد من التربية بشأن أسئلة الامتحانات النهائية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن مديريات التربية تعمل حالياً على تشكيل اللجان الامتحانية المدرسية لكل مادة الخاصة بالمرحلة الابتدائية.وأضاف أنه سيتم تحويل الصفوف إلى قاعات امتحانية، والعمل على تعزيز دور الإشراف التربوي في فترة الامتحانات في كل مديرية.وأشار السيد إلى أن الوزارة وجهت اللجان الامتحانية المدرسية بأن تكون الأسئلة من المنهاج المقرر المعتمد ولا تحتوي على أسئلة خارجية، لافتاً إلى وجود متابعة ميدانية من قبل مسؤولي الوزارة والاشراف التربوي والمدراء العامين خلال مدة الامتحانات.وأفاد بأن أغلب المدارس عملت على إكمال المنهاج المقرر للفصل الدراسي الثاني مما جعلها أكثر استعداداً للامتحانات النهائية.وحددت الـ 25 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق الامتحانات التحريرية للمرحلة الابتدائية، مع السماح لإجراء الشفوي قبل أسبوع.