تفاصيل ممر جديد يربط بين العراق وتركيا والسعودية

ويمتد المسار من منفذ إلى منفذ عرعر، حيث تم إنجاز التجربة ضمن المحدد ودون تسجيل أي معوقات، بحسب كريم الشحماني.أبرز مميزات الممر الجديد:-نقل مباشر ضمن نظام TIR بين والعراق والسعودية-عدم الحاجة إلى تفريغ أو نقل الحمولة بين الشاحنات عند المعابر الحدودية-منح تأشيرات عبور للسائقين الأتراك المرافقين للشحنات-تعزيز التنسيق بين الجهات العراقية والسعوديةوأوضحت الشركة أن هذا المسار من شأنه تقليل زمن النقل والتكاليف اللوجستية، إلى جانب تحسين انسيابية حركة البضائع.كما أشار المسؤولون إلى أن هذا الممر يعزز موقع كـجسر بري استراتيجي يربط بين وأوروبا وأسواق ، بما يدعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع البري (IRU) والجهات العراقية المختصة، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن نظام TIR، بحسب ما نقلت .وأكدت الشركة أن نجاح التجربة قد يمهد لتوسيع هذا الممر ليشمل شحنات ودولًا إضافية، انسجامًا مع خطط الحكومة لتحويل العراق إلى مركز إقليمي رئيسي للنقل والترانزيت.