رأس السنة الإيزيدية... رؤساء ومسؤولون يهنئون بحلول العيد!

تقدَّم رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بأحرِّ التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الإيزيديين في العراق والعالم، بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، متمنياً لهم أياماً مليئةً بالخير والطمأنينة والسلام.
وأكد رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة، أهميةَ دعمِ الجهود… pic.twitter.com/uUBCjBkCwL
— المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي (@mediaofspeaker) April 15, 2026
نتقدم لأبناء شعبنا من أبناء المكوّن الإيزيدي في العراق وجميع أنحاء العالم، بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم عيداً سعيداً ومستقبلاً يملؤه السلام والأمان والمحبة.
وبهذه المناسبة، نستذكر تضحيات الإيزيديين في الدفاع عن مدنهم، في مواجهة عصابات داعش…
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) April 15, 2026
On the occasion of the Ezidi new year, I extend my warmest congratulations to all our Ezidi sisters and brothers in Kurdistan and around the world. I hope they celebrate this occasion in peace and tranquility.
We reaffirm the KRG’s support for the rights and demands of our Ezidi… pic.twitter.com/fjwPZnxS7D
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 15, 2026
