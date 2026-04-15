Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نائب ترامب: وقف إطلاق النار متماسك ونتفاوض مع إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رأس السنة الإيزيدية... رؤساء ومسؤولون يهنئون بحلول العيد!

محليات

2026-04-15 | 05:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رأس السنة الإيزيدية... رؤساء ومسؤولون يهنئون بحلول العيد!
88 شوهد

يحلّ اليوم عيد رأس السنة الإيزيدية وسط أجواء هادئة تخلو من مظاهر الاحتفال الجماعي، بعد قرار رسمي بإلغاء المراسيم الدينية الكبرى.

وكان أعلن المجلس الروحاني الأعلى للإيزيديين، اليوم، عن إلغاء كافة المراسيم والاحتفالات الخاصة بعيد رأس السنة الإيزيدية لهذا العام.
وفي تصريح صحفي، أوضح كريم سليمان، مستشار المجلس الروحاني، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع للمجلس ناقش فيه التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن "إلغاء الاحتفالات والمراسيم الرسمية يعود إلى الظروف والأوضاع الحالية والحساسة التي تمر بها المنطقة".
ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية المعروف بـ "الأربعاء الأحمر" من أبرز وأقدس المناسبات الدينية لدى أبناء الطائفة الإيزيدية، ويصادف يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان بحسب التقويم الشرقي، ويرمز إلى بداية الخليقة وتجدد الحياة. ومن أبرز مظاهره التقليدية تلوين البيض وتبادل الزيارات.

وهنأ رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أبناء الشعب الإيزيدي بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، متمنيًا لهم الخير والسلام. وأكد أهمية دعم الجهود الوطنية لإنصافهم وضمان حقوقهم بما يعزز العدالة والتعايش السلمي والاستقرار في العراق، متمنيًا أن تعود المناسبة على البلاد بالأمن والازدهار.
 
 
 
 
كما هنأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية: نؤكد مواصلة تقديم الدعم الكامل لهم وتلبية مطالبهم وإعمار مناطقهم.
 
 

بدوره، قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التهنئة للإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، مؤكداً أن "إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً، وطناً للتعايش والتسامح وقبول الآخر بين جميع المكونات، وسنظل دوماً الداعمين والمدافعين عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة"

كما أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية قائلا:
مع إشراقة رأس السنة الإيزيدية الجديدة، نتقدم بأزكى التهاني وأطيب التبريكات إلى عموم الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وسائر أنحاء العالم، راجين للجميع قضاء أيام هذا العيد في أجواء عامرة بالسلام والطمأنينة.
وأضاف: "ونغتنم هذه المناسبة لنجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان الثابت بدعم حقوق الأخوات والإخوة الإيزيديين ومطالبهم وتطلعاتهم".
وختم: "مبارك عامكم الجديد، ودامت أيامكم مفعمة بالبهجة والمسرّات".
 
 

وهنأ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الإيزديين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزدية.
وأكد بارزاني أن الإيزديين يشكلون جزءاً أصيلاً من شعب كوردستان، مشدداً على الوقوف إلى جانبهم في ما تعرضوا له من آلام ومعاناة، ودعم مطالبهم وحقوقهم بكل الإمكانيات المتاحة.
وأعرب عن أمله بأن تمر جميع أعياد ومناسبات الإيزديين بالفرح والسلام، وأن ينعموا دائماً بالخير والسعادة.

ووجه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية حيث أكد ان الاتحاد الوطني سيظل داعماً ومسانداً لحقوق الايزيديين.

كما هنأت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر).
وأضافت: نتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى أمير الإيزيديين، والمجلس الروحاني، وإلى جميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان وفي مختلف أنحاء العالم.
وتابعت: "إن إخواننا وأخواتنا الإيزيديين يشكلون جزءاً أصيلاً من الشعب الكوردستاني، ولهم تاريخ مشرف حافل بالتضحيات والصمود في سبيل الحفاظ على هويتهم الدينية والوطنية. ونحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤكد، كما عهدتمونا دائماً، دعمنا الثابت لحقوقهم، وسنواصل بذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من معاناتهم وضمان حياة كريمة وآمنة لهم".
وختمت: "نسأل الله أن يحمل هذا العيد معه الفرح والطمأنينة، وأن يكون بداية لنهاية معاناة النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وأن يسود السلام والاستقرار في جميع المناطق.عيدكم مبارك، ونسأل الله أن يديم عليكم السعادة".








حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.