رأس السنة الإيزيدية... رؤساء ومسؤولون يهنئون بحلول العيد!

يحلّ اليوم عيد رأس السنة الإيزيدية وسط أجواء هادئة تخلو من مظاهر الاحتفال الجماعي، بعد قرار رسمي بإلغاء المراسيم الدينية الكبرى.

وكان أعلن المجلس الروحاني الأعلى للإيزيديين، اليوم، عن إلغاء كافة المراسيم والاحتفالات الخاصة بعيد رأس السنة الإيزيدية لهذا العام.

وفي تصريح صحفي، أوضح كريم سليمان، مستشار المجلس الروحاني، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع للمجلس ناقش فيه التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن "إلغاء الاحتفالات والمراسيم الرسمية يعود إلى الظروف والأوضاع الحالية والحساسة التي تمر بها المنطقة".

ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية المعروف بـ "الأربعاء الأحمر" من أبرز وأقدس المناسبات الدينية لدى أبناء الطائفة الإيزيدية، ويصادف يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان بحسب التقويم الشرقي، ويرمز إلى بداية الخليقة وتجدد الحياة. ومن أبرز مظاهره التقليدية تلوين البيض وتبادل الزيارات.



وهنأ رئيس هيبت أبناء الشعب الإيزيدي بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، متمنيًا لهم الخير والسلام. وأكد أهمية دعم الجهود الوطنية لإنصافهم وضمان حقوقهم بما يعزز العدالة والتعايش السلمي والاستقرار في ، متمنيًا أن تعود المناسبة على البلاد بالأمن والازدهار.

تقدَّم رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بأحرِّ التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الإيزيديين في العراق والعالم، بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، متمنياً لهم أياماً مليئةً بالخير والطمأنينة والسلام.



كما هنأ رئيس بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية: نؤكد مواصلة تقديم الدعم الكامل لهم وتلبية مطالبهم وإعمار مناطقهم.

نتقدم لأبناء شعبنا من أبناء المكوّن الإيزيدي في العراق وجميع أنحاء العالم، بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم عيداً سعيداً ومستقبلاً يملؤه السلام والأمان والمحبة.

وبهذه المناسبة، نستذكر تضحيات الإيزيديين في الدفاع عن مدنهم، في مواجهة عصابات داعش…





بدوره، قدّم رئيس إقليم كوردستان التهنئة للإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، مؤكداً أن "إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً، وطناً للتعايش والتسامح وقبول الآخر بين جميع المكونات، وسنظل دوماً الداعمين والمدافعين عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة"



كما أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان ، تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية قائلا:

مع إشراقة رأس السنة الإيزيدية الجديدة، نتقدم بأزكى التهاني وأطيب التبريكات إلى عموم الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وسائر أنحاء العالم، راجين للجميع قضاء أيام هذا العيد في أجواء عامرة بالسلام والطمأنينة.

وأضاف: "ونغتنم هذه المناسبة لنجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان الثابت بدعم حقوق الأخوات والإخوة الإيزيديين ومطالبهم وتطلعاتهم".

وختم: "مبارك عامكم الجديد، ودامت أيامكم مفعمة بالبهجة والمسرّات".

On the occasion of the Ezidi new year, I extend my warmest congratulations to all our Ezidi sisters and brothers in Kurdistan and around the world. I hope they celebrate this occasion in peace and tranquility.



وهنأ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، الإيزديين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزدية.

وأكد أن الإيزديين يشكلون جزءاً أصيلاً من شعب كوردستان، مشدداً على الوقوف إلى جانبهم في ما تعرضوا له من آلام ومعاناة، ودعم مطالبهم وحقوقهم بكل الإمكانيات المتاحة.

وأعرب عن أمله بأن تمر جميع أعياد ومناسبات الإيزديين بالفرح والسلام، وأن ينعموا دائماً بالخير والسعادة.



ووجه رئيس بافل رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية حيث أكد ان سيظل داعماً ومسانداً لحقوق الايزيديين.



كما هنأت الديمقراطي الكردستاني الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر).

وأضافت: نتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى أمير الإيزيديين، والمجلس الروحاني، وإلى جميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان وفي مختلف أنحاء العالم.

وتابعت: "إن إخواننا وأخواتنا الإيزيديين يشكلون جزءاً أصيلاً من الشعب الكوردستاني، ولهم تاريخ مشرف حافل بالتضحيات والصمود في سبيل الحفاظ على هويتهم الدينية والوطنية. ونحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤكد، كما عهدتمونا دائماً، دعمنا الثابت لحقوقهم، وسنواصل بذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من معاناتهم وضمان وآمنة لهم".

وختمت: "نسأل الله أن يحمل هذا العيد معه الفرح والطمأنينة، وأن يكون بداية لنهاية معاناة النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وأن يسود السلام والاستقرار في جميع المناطق.عيدكم مبارك، ونسأل الله أن يديم عليكم السعادة".















