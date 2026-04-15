مشروع استراتيجي لاستكشاف احتياطيات الحجر الجيري في المثنى

ويركّز المشروع على تقييم المكامن في منطقة الغضاري، وتحديد المواد الخام عالية الجودة المناسبة لإنتاج أنواع مختلفة من الإسمنت، بما في ذلك الإسمنت البورتلاندي العادي والإسمنت المقاوم للكبريتات.أهداف المشروع:-تقييم احتياطيات الحجر الجيري للاستخدامات الصناعية-دعم الإنتاج المحلي للإسمنت بمواد خام عالية الجودة-تعزيز الإمدادات لمشاريع البناء والتطوير-تحديد فرص استثمارية جديدة في القطاعوأوضحت الهيئة أن الفرق الميدانية تستخدم تقنيات متقدمة للمسح الجيولوجي لتحديد حجم الاحتياطيات بدقة وتقييم مدى ملاءمتها للاستخدام الصناعي.وأشار المسؤولون إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لتطوير القطاع الجيولوجي في ، وتحسين كفاءته، وتعزيز القاعدة الصناعية الداعمة للنمو الاقتصادي، بحسب ما نقلت .