هزة أرضية في محافظة السليمانية

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية ظهر هذا اليوم الأربعاء الموافق 2026/4/15، تبعد حوالي 115 كم شمال - وبالقرب من الحدود العراقية الإيرانية".وأضافت أن "قوة الهزة بلغت 4،2 درجات وقد شعر بها المواطنون الساكنون بالقرب من حدوثها شعوراً خفيفاً "، لافتة إلى أننا "سنوافيكم في حالة حدوث أي مستجدات أخرى، ونهيب بالمواطنين الكرام الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".