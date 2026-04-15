الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى دبي غداً

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم ، إن "الأجواء العراقية تشهد عودة تدريجية للرحلات الجوية، مع استمرار العمل على رفع وتيرة التشغيل بشكل متصاعد للوصول إلى مستوياتها الطبيعية"، بحسب .وأضاف أن " ، سيرت منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 10 نيسان، رحلات خارجية إلى إسطنبول وعمان والقاهرة ثم تبعتها رحلات إلى الهند"، مشيراً الى أن "الخطوط الجوية ستسير رحلات إلى كوانجو، وغداً الخميس الموافق 15 نيسان الى دبي‏ فضلاً عن مباشرتها الرحلات الداخلية، وبواقع تشغيل تدريجي يشمل مطارات وأربيل والسليمانية والبصرة، مع خطط لزيادتها تباعاً خلال الفترة المقبلة".وأشار إلى أن "بعض شركات الطيران الإقليمية والدولية بدأت باستئناف رحلاتها إلى ، ومنها الملكية الأردنية، ودمشق للطيران، وFelix Airways، ماهان للطيران، وآسمان، وفلاي دبي".فيما ذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رحلات الخطوط الجوية بين بغداد وصبيحة ستعود مجدداً إلى الأجواء، اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 18 نيسان، ضمن خطة لتوسيع شبكة وجهاتها وتسهيل سفر المسافرين".