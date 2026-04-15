هيئة الحج تعلن الاستعداد الكامل لموسم الحج وتؤكد: التفويج سيكون برياً

وقال ، خلال مؤتمر صحفي حضرته ، إن "مدراء قوافل الحجاج يتحملون المسؤولية الأولى والمباشرة عن الحجاج، مشدداً على "أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان نجاح موسم ".وأوضح ان " يعد الدولة الأولى التي أنجزت جميع متطلبات موسم الحج، بالتنسيق مع ، ونحن على أتم الاستعداد".وأشار الى "ضرورة التزام مسؤولي القوافل بخطط التفويج البري خلال الأيام المقبلة"، مبيناً ان "الكوادر الطبية والادارية ستتقدم القوافل ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، من أجل تهيئة متطلبات الطريق والسكن والإعاشة".ودعا "مدراء القوافل الى الالتقاء بالحجاج وتوعيتهم بكافة تفاصيل رحلة الحج، وتثقيفهم بما يحتاجونه خلال السفر"، مؤكداً ان "الحاج العراقي لا يحتاج الى حمل أي مبالغ مالية، إذ إن جميع النفقات مغطاة من قبل الهيئة".وشدد على "أهمية توعية الحجاج بالالتزام بالقوانين والتعليمات"، محذراً من "المخالفات القانونية والإدارية، لا سيما ما يتعلق بتهريب السجائر أو إطلاق الهتافات السياسية والطائفية، لما قد يترتب عليها من عقوبات تصل الى السجن في ".ونوه الى "ضرورة الحذر من الشركات الوهمية التي تستغل المواطنين"، داعياً الى "التعامل فقط مع الشركات المرخصة لتجنب الوقوع ضحية النصب والاحتيال".وأكد ان "الموسم الحالي استثنائي ويواجه العديد من التحديات، ما يتطلب تضافر الجهود والصبر لتجاوزها"، لافتا الى "قرب انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين باتجاه ومكة المكرمة، ضمن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مدراء القوافل".