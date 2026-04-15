هيئة الحج تعلن الاستعداد الكامل لموسم الحج وتؤكد: التفويج سيكون برياً
محليات
2026-04-15 | 08:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
211 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن رئيس
الهيئة العليا
للحج والعمرة،
سامي المسعودي
، اليوم الأربعاء، استكمال
العراق
جميع متطلبات
الحج
للموسم، فيما أشار الى أن التفويج لموسم الحج سيكون برياً.
وقال
المسعودي
، خلال مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز
، إن "مدراء قوافل الحجاج يتحملون المسؤولية الأولى والمباشرة عن الحجاج، مشدداً على "أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان نجاح موسم
الحج
".
وأوضح ان "
العراق
يعد الدولة الأولى التي أنجزت جميع متطلبات موسم الحج، بالتنسيق مع
وزارة الحج السعودية
، ونحن على أتم الاستعداد".
وأشار الى "ضرورة التزام مسؤولي القوافل بخطط التفويج البري خلال الأيام المقبلة"، مبيناً ان "الكوادر الطبية والادارية ستتقدم القوافل ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، من أجل تهيئة متطلبات الطريق والسكن والإعاشة".
ودعا "مدراء القوافل الى الالتقاء بالحجاج وتوعيتهم بكافة تفاصيل رحلة الحج، وتثقيفهم بما يحتاجونه خلال السفر"، مؤكداً ان "الحاج العراقي لا يحتاج الى حمل أي مبالغ مالية، إذ إن جميع النفقات مغطاة من قبل الهيئة".
وشدد على "أهمية توعية الحجاج بالالتزام بالقوانين والتعليمات"، محذراً من "المخالفات القانونية والإدارية، لا سيما ما يتعلق بتهريب السجائر أو إطلاق الهتافات السياسية والطائفية، لما قد يترتب عليها من عقوبات تصل الى السجن في
المملكة العربية السعودية
".
ونوه الى "ضرورة الحذر من الشركات الوهمية التي تستغل المواطنين"، داعياً الى "التعامل فقط مع الشركات المرخصة لتجنب الوقوع ضحية النصب والاحتيال".
وأكد ان "الموسم الحالي استثنائي ويواجه العديد من التحديات، ما يتطلب تضافر الجهود والصبر لتجاوزها"، لافتا الى "قرب انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين باتجاه
المدينة المنورة
ومكة المكرمة، ضمن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مدراء القوافل".
