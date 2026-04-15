التعليم تصدر توضيحاً يخص الطلبة الدارسين في الخارج

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الوزارة تتابع التحصيل الدراسي للطلبة العراقيين خارج بشكل عام، الموزعين بين دول متعددة في المنطقة أو القارات الأخرى"، مبيناً أن "المتابعة تبدأ من الملحقيات الثقافية وترتبط بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في ".وأوضح العبودي، أنه "في حال انقطاع الطالب عن الدراسة لظرف معين، فإن تلجأ إلى المعالجات التي وفرها قانون أسس معادلة الشهادات، إذ سمح للطالب، لظروف معينة، بالانقطاع عن الدراسة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، على أن تعوض هذه المدة لاحقاً لغرض استكمال المتطلبات العلمية في المواد المدروسة، وهذا ما تعمل عليه وزارة التعليم وفق سياق قانوني محدد بموجب القوانين النافذة".وأشار إلى، أن "مدة الانقطاع المسموح بها (60 يوماً) قد ترافقها ظروف قاهرة كما يجري حالياً، وسوف تنظر وزارة التعليم في هذه الظروف وأسبابها، وبما لا ينعكس سلباً على الطالب في مثل هذه الحالات".